Urteil: Acht Jahre Haft für "Stellvertreter des Deutschen Reichs"

Zudem soll er Spenden für eine rechtsextreme Internetseite gesammelt und zahlreiche einschlägige Postings veröffentlicht haben.

Gegenüber Polizei und Gericht soll der Mann angegeben haben, er gehöre dem nach wie vor bestehenden Deutschen Reich an und sei auch dessen "provisorischer Stellvertreter für die Ostmark". Zudem wurde ihm vorgeworfen, er habe ein Spendenkonto eingerichtet und Gelder weitergeleitet, um den Betrieb einer rechtsextremen Website zu unterstützen. In zahlreichen Postings soll er Adolf Hitler verherrlicht, Juden diffamiert und den Holocaust geleugnet haben. Zudem habe er laut Anklage Internetprofile mit nationalsozialistischem Inhalt gestaltet.

Mehrere Anklagepunkte wurden zwar aus dem Verfahren ausgeschieden, weil laut Gericht noch Behauptungen des Beschuldigten zu überprüfen seien, aber der Mann wurde von den Geschworenen einstimmig nach den Paragrafen 3d und 3g des Verbotsgesetzes schuldig gesprochen. Er wurde zu acht Jahren Haft verurteilt und zudem - auf Basis eines Gutachtens der Psychiaterin Adelheid Kastner - in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Das Landesgericht Wels berichtete am Mittwoch in einer Presseaussendung über das bereits am Dienstag gesprochene Urteil. Dieses ist nicht rechtskräftig, weil beide Seiten Rechtsmittel angekündigt haben: Die Verteidigung meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, die Staatsanwaltschaft Strafberufung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.