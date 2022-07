Ursula Plassniks Appell: Mehr Zusammenhalt!

"Zusammenhalt: Ein Begriff, der seltsam aus der Mode gekommen ist. Ganz besonders in der Sprache der Politik", sagte Ursula Plassnik und führte vor Augen, wo Zusammenhalt unumgänglich ist. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verdeutliche die Notwendigkeit des Zusammenhalts Europas. Dabei gehe es "um unser europäisches Lebensmodell" - das zu erhalten erfordere europäischen Zusammenhalt. Natürlich würden die "Sanktionen gegen die kriegerische russische Regierung auch extrem ungute Auswirkungen auf uns" haben. "Trotzdem müssen wir Europäer geeint bleiben und nicht aus Angst oder Energienot die Ukrainer zur Kapitulation auffordern", sagte Ursula Plassnik.

Zusammenhalt - eine Haltung

Auch in der politischen Arbeit wäre es klug, "rechtzeitig diejenigen zu unterstützen, die sich für Gemeinsamkeit, nicht für das Gegeneinander einsetzen", sagte die nunmehrige Diplomatin, die Angela Merkel als "Großmeisterin des Zusammenhalts" hervorhob. Zusammenhalt sei auch in Familien, in Betrieben, in Vereinen, in Gemeinden und in der ehrenamtlichen Arbeit unabdingbar. "Zusammenhalt ist eben auch eine Haltung, eine Einstellung, die jede und jeder in sich fördern oder unterdrücken kann", sagte Plassnik. Es gehe darum, "genau auf den anderen zu hören". Ihr Appell: Die Sinne für die "unterschätzte Kunst des Zusammenhaltens" zu schärfen und damit "ein mächtiges Zeichen gegen die Not unserer Zeit" zu setzen.

