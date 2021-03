Die urologische Versorgung in Oberösterreich hat der Landesrechnungshof (LRH) unter die Lupe genommen. Der positive Grundtenor des Prüfberichts: Vor allem in den Spitälern sei Oberösterreich in diesem Bereich gut aufgestellt. Weil die Bevölkerung immer älter wird, wird auch von einem steigenden Bedarf an urologischen Leistungen ausgegangen. Dem Mehrbedarf werde bereits im "Regionalen Strukturplan Gesundheit OÖ 2025" Rechnung getragen.