Urlauberin erlitt bei Besuch in Hotel-Sauna Verbrennungen: Anzeige

Sie erstattete am Mittwoch in Hauzenberg (Landkreis Passau) Anzeige wegen Körperverletzung, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte den Angaben zufolge in der Sauna eines Hotels im Oberen Mühlviertel etwas Flüssigkeit aus einer Flasche auf die Lavasteine des Saunaofens gegossen, die sie für ein Aufgussmittel hielt. Daraufhin habe es eine Stichflamme gegeben.

Nähere Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.