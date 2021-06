Urlaub und Ihr gutes Recht: Diskutieren Sie am 22. Juni mit

Endlich wieder auf Reisen gehen können: Nach Monaten des Lockdowns sehnen sich viele nach Sonne und Erholung – ob im Ausland oder Inland.

Doch noch sind viele unsicher und es gibt etliche offene Fragen – nicht nur, was die Corona-Thematik betrifft: Kann ich eine gebuchte Reise wegen einer Reisewarnung kostenlos stornieren? Was passiert, wenn ich im Urlaub krank werde? Kann der Arbeitgeber eine getroffene Urlaubsvereinbarung widerrufen oder mich vom Urlaub zurückholen? Das sind nur einige wenige Fragen zum Thema Urlaub, mit denen die Expertinnen und Experten der AK OÖ laufend konfrontiert sind.

Bei der nächsten Informationsveranstaltung aus der Reihe "Achtung, Falle!" am Dienstag, 22. Juni, um 16 Uhr haben Sie die Gelegenheit, sich zum Thema Urlaub zu informieren. Entweder als Besucher im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz oder live auf nachrichten.at.

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen ist die Besucherzahl bei dieser Veranstaltung mit 50 Personen begrenzt. Anmeldung unter ooe.arbeiterkammer.at/achtungfalle. Wie zuletzt wird die Veranstaltung aber auch live auf nachrichten.at übertragen, wo sie ebenfalls die Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen, entweder live während der Veranstaltung per E-Mail oder schon vorab per Mail an achtung.falle@akooe.at

"Achtung, Falle: Urlaub und Ihr gutes Recht", 22. Juni, 16 Uhr, im OÖN-Forum in Linz sowie auf nachrichten.at