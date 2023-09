Urfahraner Herbstmarkt: Das Vergnügen ruft

Feierlich eröffnet wird der Urfahraner Markt am Samstag, 30. September, um 10 Uhr vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer vor dem Info-Gebäude, unter den Salutschüssen der Neukirchner Prangerschützen. Dann lädt der traditionelle Rundgang durch das Marktgelände zum Festzelt „Da Wirt 4s Fest“, zu den Klängen der Bundesbahnmusik Linz unter Kapellmeister Helmut Steinkogler.

Eine Stunde freie Fahrt: Am Eröffnungssamstag von 10 bis 11 Uhr laden alle Schaustellergeschäfte zur Feier des Tages eine Stunde lang zum kostenlosen Vergnügen.

Senioren-Tombola und Tanz, 3. 10.: Am Dienstag laden Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und die ARGE Urfahranermarkt ab 12 Uhr ins Festzelt „Da Wirt 4s Fest“, wo zum Tanz aufgespielt wird. Bei einer Tombola locken jede Menge Gewinne, zur Verfügung gestellt von den Ausstellern des Urfahraner Marktes. Als Moderator begleitet Walter Witzany den Nachmittag

Familientag am 4. 10.: Am Mittwoch gibt es bis 19 Uhr überall ermäßigte Preise.

ÖH Semester Opening am 4. 10.: Am Mittwoch ab 20 Uhr wird das Festzelt „Der Wirt 4s Fest“ zur Party-Zone für Studierende, die bei freiem Eintritt ins neue Semester feiern und tanzen können, befeuert von den 17 Musizierenden der Band Karambolage. An den Fahrgeschäften und bei den Verkaufsständen gelten ermäßigte Preise für Studierende. Studentenausweis nicht vergessen!

Tag der Inklusion am 5. 10.: Am Donnerstag stellt Moderatorin, Kabarettistin und Buchautorin Claudia Em im Mediencafé von 10 bis 12 Uhr ihr neues Buch zum Thema Frühstück vor, das mit den Ateliers und Kunstwerkstätten des Instituts Hartheim und des Hauses Bethanien der Diakonie in Gallneukirchen entstanden ist. Alle Kuchen und Torten sind am Donnerstag dem „Inklusiven Betrieb Kulinarium Catering“ zu verdanken.

ARGE-Feuerwerk am 6. 10.: Den Himmel über Linzer erhellt am Freitag um 21.30 Uhr ein großes Feuerwerk.

Gottesdienst am 6. 10.: Im Autodrom Straßmeier findet am Freitag um 11 Uhr wieder die ökumenische Messe statt.

Schiffstour auf der MS Walross: Direkt beim Riesenrad liegt die MS Walross, die zu einstündigen Rundfahrten lädt, jeweils um 17.30 Uhr (außer am 6., 7. und 8. 10.). Infos: www.walross.at

Nachtlinien: Die Straßenbahnlinie N82 (Universität–solarCity), die Buslinie N83 (Hafen–Neue Heimat) und die Straßenbahnlinie N84 (Hauptbahnhof–Schloss Traun) verkehren im Halbstundentakt zwischen 0.20 Uhr und 5 Uhr früh.

Alle Infos: www.urfahranermarkt.at

