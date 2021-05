Urfahr-Umgebung: Brandstifter legte zum 5. Mal Feuer

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr geriet in Feldkirchen ob der Donau eine Gartenhütte in Vollbrand. Im dicht bebauten Siedlungsgebiet konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern und den Brand löschen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung handelt.

Innerhalb von einem Monat kam es im Gemeindegebiet von Feldkirchen an der Donau und Ottensheim bereits zu fünf Brandereignissen, wobei hier möglicherweise ein Zusammenhang besteht, so die Polizei in einer Aussendung. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen noch.