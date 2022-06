Unwetterwarnung: In wenigen Stunden erneut Starkregen und Hagel

Tagsüber gibt es zunehmend labilere Luft, jedoch nicht mehr so extrem wie am Vortag, so die ZAMG-Experten Dienstagmittag. Dennoch sind ab den Nachmittags- und Abendstunden kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten. Das Hauptproblem dabei: Starkregen und Hagelkörner von 1 bis 3 cm Durchmesser sind nicht ausgeschlossen. Örtlich kann es wieder Sturmböen geben, warnen die Meteorologen.

Starkregengefahr

Im Prinzip ist davon ganz Oberösterreich betroffen, vermehrt allerdings die Gebirgsregionen und das angrenzende Alpenrand, so die Prognosen. Die Gewitter sollten danach in Richtung Zentralraum und Mühlviertel ziehen. Gewitter soll es auch im Innviertel geben, das Gefahrenpotential sei hier etwas niedriger. Starkregengefahr! Das Augenmerk liegt auf gestern betroffene Gebiete. Das Potential war gestern deutlich höher, auch was die Sturm- und Hagelgefahr betrifft, so die Experten.

Kein Orange

Zur orangen Warnstufe fehlt nicht viel, daher gibt es heute – auch aufgrund der gestrigen Vorgeschichte – eine Einschätzung der Wetterlage durch die ZAMG. In der kommenden Nacht vorerst Beruhigung, weitere Gewitter sind aber auch später möglich. Auch morgen, Mittwoch, ist die Lage noch sehr gewitteranfällig, am Nachmittag und Abend seien erneut kräftige Gewitter in weiten Teilen des Landes zu erwarten. Der Schwerpunkt liegt am Mittwoch auf der Linie Passau - Ried i. Innkreis - Bad Ischl ostwärts, so die Prognose der ZAMG von Dienstagmittag.

Details zur Warnung

Video: Die Unwetter haben in der Nacht auf Dienstag vor allem im Osten Oberösterreichs zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Die Gewitterfront zog von der Steiermark Richtung Norden durch die Bezirke Kirchdorf, Steyr-Land, Linz-Land, Perg und Urfahr-Umgebung.

Hier können Sie das Wetterradar live mitverfolgen: