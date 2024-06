Unwettergefahr: Zwei Gewitter steuern auf Oberöstereich zu

Laut den Prognosen der Geosphere Austria wird es heute ab 15 Uhr zu stürmischem Wind und Gewittern kommen. "Der Großteil von Oberösterreich wird betroffen sein. Lokal erwarten wir Windböen von bis zu 100 km/h", sagt Meteorologe Josef Haslhofer von der Geosphere Austria. Auch Hagel schließt der Experte nicht aus.

Das Wetter hätte somit auch Einfluss auf die vielen Public Viewings in Oberösterreich. Die gute Nachricht: Für den Ankick des EM-Spiels zwischen Österreich und Polen um 18 Uhr prophezeit der Meteorologe dann ruhigeres Wetter. "Um 18 Uhr sollte das Gewitter Oberösterreich verlassen haben". Allerdings steuert eine zweite Gewitterzelle auf das Land zu. Diese soll im Laufe der Nacht noch einmal Gewitter und Regenschauer bringen. "Dieses Unwetter wird allerdings nicht mehr so stark ausfallen wie am Nachmittag", sagt Haslhofer.

Gewitter am Donnerstag

Bereits am Donnerstagabend zog eine Gewitterfront von Westen her durch das Salzkammergut und forderte die Feuerwehren. Gegen 20 Uhr waren viele Feuerwehren damit beschäftigt, die Schäden der Unwetterfront in den Griff zu bekommen. Betroffen waren die Bezirke Gmunden, Kirchdorf, Steyr-Land und Steyr-Stadt. Der Zentralraum, das Mühl- und große Teile des Innviertels blieben von Schäden weitgehend verschont.

Bildergalerie: Schweres Unwetter forderte Feuerwehren im Bezirk Kirchdorf (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / RAUSCHER) Bild 1/24 Galerie ansehen

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion Norbert König-Felleitner