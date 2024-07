Unwetter zogen über Oberösterreich - 175 Feuerwehren im Einsatz

Gegen 19 Uhr wurden die ersten Feuerwehren alarmiert. Zahlreiche umgestürzte Bäume, Überflutungen und Sicherungseinsätze beschäftigten die Einsatzkräfte. Vor allem im Inn- und Hausruckviertel herrschte ab etwa 19.30 Uhr Hochbetrieb. Später waren die Feuerwehren vermehrt auch im Zentralraum und im Mühlviertel im Dauereinsatz.

Dieser Artikel wird mit Einsatzfotos der Feuerwehren aktualisiert.

Die Landeswarnzentrale war personell verstärkt worden, um für die erwartete Notruf-Flut gerüstet zu sein. Eine erste Bilanz: 175 Feuerwehren waren mit rund 2550 Einsatzkräften bei 200 Einsätzen beschäftigt. Zeitgleich mussten 15 Feuerwehren zu einem Gebäudebrand in Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) ausrücken. Wenige Kilometer weiter in St. Martin im Mühlkreis waren bereits am Nachmittag elf Feuerwehren zu einem Brand gerufen worden.

Sturm mit Windspitzen um die 100 km/h waren keine Seltenheit. Laut UBIMET wurden in Wolfsegg am Hausruck 105 km/h gemessen, 100 km/h waren es in Enns, 98 km/h in Vöcklabruck und 96 km/h in Wels.

Beim Electric Love Festival am Salzburgring wurde der Campingplatz geräumt. Das Kerngelände wurde gesichert und der letzte Festivaltag konnte erst mit einiger Verspätung beginnen.

Personensuche

Am Abend lief im bayerischen Grenzgebiet bei Hochburg-Ach eine Personensuche an der Salzach, bei der eine Feuerwehr aus Oberösterreich mit einem Arbeitsboot im Einsatz ist.

