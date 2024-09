Unwetter: Die aktuelle Lage in Oberösterreich

In den Nachtstunden trat ein Nebengewässer der Mattig über die Ufer und überflutete eine Siedlung mit 20 Häusern in Mauerkirchen (Bezirk Braunau). Neun Personen wurden von der Feuerwehr gerettet, wie Markus Voglhuber vom Landes-Feuerwehrkommando am Dienstag berichtete.

Insgesamt waren 3.000 Kräfte von 220 Feuerwehren bei rund 300 Einsätzen in der Nacht aktiv. Die Helfer waren vor allem mit Pumparbeiten und nach wie vor mit Sicherungsarbeiten mit Sandsäcken beschäftigt sowie damit, Bäume aus dem Weg zu räumen. In Perg wurde noch Hochwasserschutz aufgebaut, in Schärding am Inn und Linz die Lage beobachtet. Montagabend wurde ein Gnadenhof für Tiere in Dimbach überflutet, berichtete Victor Vogelsang vom Bezirks-Feuerwehrkommando Perg. Die Feuerwehr half, die Tiere in ein Ausweichquartier zu bringen. In der Stadt Perg musste eine Steinmauer wegen des aufgeweichten Bodens von Experten begutachtet werden.

Enns sinkt, Traun stagniert

Im Innviertel waren auch die Rückhaltebecken schon stark belastet. Die Traun stagnierte, die Enns war bereits im Fallen, bei den Seen im Salzkammergut war der Attersee noch steigend, berichtete Peter Kickinger vom Hydrografischen Dienst am Vormittag. Die Niederschläge sollten am Dienstag abklingen und keine nennenswerte Auswirkung mehr auf das Hochwasser haben.

Lesen Sie auch: Gesamte Donau in Österreich für Schiffsverkehr gesperrt, Schifffahrtsverbot auf dem Attersee

Nachdem an den Vorhersagepegeln entlang des Inns und der Donau am Vormittag die Höchststände erreicht worden waren, zeigten die Wasserstände an den großen Flüssen zu Mittag bereits fallende Tendenz. Einzige Ausnahme war der Donaupegel bei Grein: Dort tritt der Höchststand aufgrund der Wellenlaufzeit etwas verzögert ein. Das Maximum wird am späten Nachmittag erwartet, danach soll auch dort der Wasserstand zurückgehen. An den kleineren Gewässern des Bundeslandes war die Wasserführung zwar nach wie vor teils hoch, die Pegelstände zeigten aber ebenfalls durchwegs fallende Tendenz.

Aufbau von Urfahranermarkt fortgesetzt

In Linz, wo die Donau - ebenso wie aus dem Norden kommende Bäche, die für Probleme gesorgt hatten - rückläufige Tendenz zeigte, wurde der unterbrochene Aufbau für den Urfahraner Herbstmarkt auf dem Jahrmarktgelände wieder fortgesetzt.

Der Zugverkehr auf der Almtalbahn wurde Montagabend wieder aufgenommen, die Mühlkreisbahn bleibt aber zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl vorerst gesperrt. Auf der Donauuferbahn wird der Schienenersatzverkehr zwischen Baumgartenberg und St.Nikola-Struden bis Mittwochabend verlängert.

Das Land Oberösterreich hat unter der Telefonnummer 0732/7720-11808 eine Hotline für Hochwasseropfer eingerichtet. Zudem finden sich unter www.land-oberoesterreich.at sämtliche Informationen sowie die notwendigen Anträge für Hilfe aus dem Katastrophenfonds, teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Katastrophenschutzlandesrätin Michaela Langer-Weninger (beide ÖVP) am Dienstag mit. Erster Ansprechpartner für Hilfe sei aber die Gemeinde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper