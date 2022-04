"Unverständlich, dass die Lehrkräfte leer ausgehen"

"Die Corona-Zeit war für das gesamte Schulwesen eine große Herausforderung – nicht nur für die Schuldirektoren. Denn wir Lehrer waren ebenfalls auf uns gestellt, mussten zunächst uns und dann den Schülern alles online beibringen", sagt Petra Zehetner, Lehrerin der NMS Lochen.

Nachdem Bildungsminister Martin Polaschek (VP) am Mittwoch einen Corona-Bonus von 500 Euro für Direktoren von Pflicht- und Bundesschulen sowie Administratoren der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) in Aussicht gestellt hat, spalten sich die Meinungen im Schulwesen.

"Ich muss ehrlich sagen: Ich vergönne es unserer Direktorin und auch unserem Administrator, weil die in diesen Zeiten wirklich viel geleistet und uns ständig über Änderungen auf dem Laufenden gehalten haben", sagt Lehrerin Ursula Ebner-Kössinger vom BRG Schloss Traunsee. Laut NMS-Lehrerin Zehetner wäre es gerechter, wenn die gesamte Schule von dem Bonus profitieren könnte: "Auch das wäre eine schöne Wertschätzung für das Kollegium."

Unmut in den Schulen

Auf wenig Verständnis stößt das Vorgehen des Bildungsministeriums auch bei den Lehrergewerkschaftern. "Wir haben auf keinen Fall ein Problem damit, dass die Direktoren diesen Bonus erhalten. Das war Teil unserer Forderungen. Aber es ist unverständlich, warum die Lehrkräfte leer ausgehen, die in der Pandemie ebenfalls ein gewaltiges Arbeitspensum geleistet haben", sagt Werner Hittenberger, Vorsitzender der AHS-Lehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD).

Ein Bonus für Lehrer müsse nicht unbedingt finanzieller Natur sein. "Es wäre auch ein zusätzlicher freier Tag denkbar. Aber ich verstehe, dass bei den Kollegen Unmut herrscht, wenn sie jetzt vollkommen leer ausgehen", sagt Hittenberger.

Auch bei den Schuldirektoren selbst ist Unmut zu spüren. "Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit honoriert wird, aber eigentlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Wolfgang Rupprecht, Sprecher der Direktoren der Handelsakademien (HAK) in Oberösterreich. "Bei mir in der Schule haben zwar die Lehrer ihren Unmut noch nicht geäußert, aber die Kollegen haben genauso unter den Herausforderungen der Corona-Pandemie gelitten und sich dementsprechend auch eine Wertschätzung verdient." Besonders weil durch die aktuelle Krisensituation in der Ukraine die nächsten Herausforderungen auf die Lehrerkollegen zukommen würden.

Bildungsminister Martin Polaschek begründete die Beschränkungen der Prämie mit begrenzten Budgetmitteln. Auch für die Lehrer werde es aber laut Ministerium eine Belohnung geben, wenn auch nicht in finanzieller Form. Stattdessen würden derzeit zusammen mit der Lehrergewerkschaft Entlastungsmaßnahmen für die Lehrenden entwickelt. Dabei soll vor allem der bürokratische Aufwand für die Lehrkräfte vorübergehend reduziert werden.