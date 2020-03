"Unvermeidbar": Alle Hotels im Land schließen ab heute

Florian Mayer war dem Beschluss des Landes zuvorgekommen: Der Direktor des "Dachsteinkönigs" in Gosau einigte sich bereits zu Mittag mit seinen Gästen über eine Abreise. "Das Hotel ist leer", sagte er den OÖN gestern Nachmittag. 480 Menschen hatten ihre Zimmer verlassen.

Nur eine Stunde später zog auch das Land Oberösterreich Konsequenzen aus der angespannten Situation: Ab heute werden alle Hotels und Gastronomiebetriebe im Land zumindest bis 3. April geschlossen. Bereits am Sonntag hatten Mayer und Sophie Schick, Vizepräsidentin der Österreichischen Hoteliersvereinigung, an das Land appelliert, alle Hotels offiziell zu schließen.

"Im Interesse der Gesundheit der Mitarbeiter und der Gäste sowie generell als Beitrag zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist dies nun ein unvermeidbarer Schritt", gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (beide VP) gestern in einer Aussendung bekannt. Alle Gäste müssen heute im Laufe des Tages abreisen. Ausnahmen gibt es nur für Hotelgäste aus dem Ausland: Sie dürfen, sofern eine Rückreise nicht sofort möglich ist, noch bis zum "frühestmöglichen Zeitpunkt der Abreise" bleiben.

Notdienste weiterhin aufrecht

Generell ausgenommen von der Schließung sind Kurhotels und Reha-Anstalten. Auch Hotels, die Beschäftigte von Unternehmen beherbergen, die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsleistung und der Standortsicherheit beitragen, müssen ihre Gäste nicht nach Hause schicken.

Das öffentliche Leben ändert sich heute grundsätzlich. Während die meisten Industriebetriebe weiterlaufen, kommt es vor allem für die Gastronomie zu starken Einschränkungen. Für Restaurants, Bars und Kaffeehäuser gilt die Sperrstunde von 0-24 Uhr. Geschäfte, die nicht zur kritischen Infrastruktur zählen, mussten bereits gestern schließen. Geöffnet bleiben, wie berichtet, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken, Post und Trafiken. Auch die Verkaufsgeschäfte von Bäckereien und Fleischereien dürfen nach wie vor öffnen. Montage- und Wartungsarbeiten sind laut Wirtschaftskammer (WKO) ebenfalls weiterhin zulässig.

Werkstätten dürfen offen halten, weil dies für die Aufrechterhaltung des Verkehrs notwendig sei. Bei einem Wasserrohrbruch oder einer versperrten Tür können Installateur- oder Schlosser- Notdienste gerufen werden.

Ramsau am Dachstein riegelt sich selbst ab

Die Gemeinde Ramsau am Dachstein in der Obersteiermark hat sich am Sonntag per einstweiliger Verfügung selbst weitgehend abgeriegelt. Rechtlich dürfte die Maßnahme vorerst nicht abgesichert gewesen sein, aber Bürgermeister Ernst Fischbacher werde dafür die Verantwortung gerne übernehmen, berichtet die „Kleine Zeitung“.

Am Sonntag habe ein Krisenstab getagt, nachdem eine Kellnerin einer Skibar aus dem Ennstal in der Ramsau bei ihrem Hausarzt positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sagt der Bürgermeister. „Unser Doktor als örtliche Gesundheitspolizei und ich haben Gefahr im Verzug gesehen. Wir sind auf einem Hochplateau, da ist es leicht zu kontrollieren, wer zufährt“, sagte Fischbacher.

Rezepte werden ab sofort auch per Telefon ausgestellt

Für die Ausstellung von Rezepten genügt ab sofort ein Anruf beim Arzt und dieser übermittelt es per E-Mail oder Fax an die vom Patienten gewählte Apotheke. Diese Vereinfachung wegen der Coronavirus-Krise verspricht eine „schnelle und unbürokratische“ Arzneimittelversorgung, betont die Apothekerkammer. „Der Patient oder die Patientin kann die Medikamente dann entweder selbst in der jeweiligen Apotheke abholen oder – das ist die zweite Möglichkeit – eine andere Vertrauensperson damit beauftragen“, sagt Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr. „Die dritte Möglichkeit ist, dass die Apotheke im Notfall und bei lebenswichtigen Medikamenten diese zum Patienten nach Hause bringt.“

