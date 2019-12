Unverbesserlicher Drogenlenker ging Polizei erneut ins Netz

Wegen Drogen am Steuer wurde ihm bereits vor zwei Jahren der Führerschein entzogen, am Mittwoch ging der Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf der Polizei ein zweites Mal ins Netz. Erneut zeigte er eine Suchtgiftbeeinträchtigung. Er wird angezeigt.

Bei der Schwerpunktkontrolle am Mittwoch griff die Polizei auch einen unter Drogen stehenden Fahrradlenker auf. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auch in Traun wurde ein Pkw-Lenker mit Symptomen einer Suchtgiftbeeinträchtigung angehalten. Nach einem positiven Vortest wurde dieser Lenker einer Ärztin vorgeführt, für fahruntauglich erklärt und der Führerschein vorläufig abgenommen. In Wels wurde außerdem bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle ein indischer Staatsbürger als Lenker eines Pkw angehalten, der sich nicht rechtmäßig in Österreich aufhielt. Der Inder wurde festgenommen und nach Rücksprache mit dem BFA der PI Wels Fremdenpolizei übergeben.



