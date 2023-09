Unterwegs im Wald der Zukunft

Den Fichten in niedrigen Lagen wird es zu heiß. „Die Zukunft gehört dem Mischwald“, sagt Förster Mathias Berger beim Gang durch sein Revier.

Wo sonst als in St. Johann am Walde sollten wir uns treffen, genauer beim alten Forsthaus in der Ortschaft Frauschereck. Förster Mathias Berger wird durch sein Revier führen, einen 10.000 Hektar großen Wald, bewirtschaftet von seinem Arbeitgeber, den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf). Dass wir ausgerechnet hier sind, ist kein Zufall. "Der Kobernaußerwald steht auf einem Schotterhaufen", sagt Berger.