Unterricht in den Ferien: 3600 Schüler besuchen ab Montag die Sommerschule

Kein gewöhnlicher Unterricht, sondern ein Erlebnis soll sie sein. Angepasst an die Ferien, die noch bis zum 14. September dauern würden. Für mehr als 3600 Schüler in Oberösterreich enden diese bereits am kommenden Montag. Ab dann werden sie in der Sommerschule zehn Tage lang von 8 bis 12 Uhr an ihren Deutschkenntnissen feilen.

Geplant sei kein simpler Deutschunterricht, sondern Projektarbeiten über Themen, die Schüler interessieren und motivieren, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Am Ende soll es "idealerweise ein Ergebnis geben": etwa ein Video, eine Zeitung oder ein Theaterstück.

Zielgruppe sind Schüler der Volksschule, der Neuen Mittelschule und der AHS-Unterstufe, die, auch wegen der Corona-Krise, eine zusätzliche Deutschförderung benötigen. Die Teilnahme ist kostenlos und basiert auf Freiwilligkeit. Sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern.

316 Lehrer haben sich in Oberösterreich freiwillig für die Sommerschule gemeldet, sie werden von 151 Studierenden und 54 "Buddys", also Schüler, die Schülern helfen, unterstützt. 275 Kleingruppen, von acht bis 15 Schüler, an 87 Standorten wurden dafür eingerichtet. Genau 3631 angemeldete Schüler seien "60 Prozent der Zielgruppe. Das entspricht etwa dem Bundesschnitt", sagt Klampfer. Wer sich aktiv für die Sommerschule anmeldet, ist auch verpflichtet, im Unterricht zu erscheinen, und braucht eine Entschuldigung, wenn er es nicht tut. Rechtliche Konsequenzen sind bei Fernbleiben des Unterrichts aber nicht zu erwarten.

Sorgen bei Lehrern

Im Gegensatz zu Salzburg, wo Studierende einen Aufwandsersatz von 640 Euro bezahlt bekommen, ist deren Tätigkeit in den Sommerschulen Oberösterreichs unentgeltlich. Sie können sich den Unterricht aber in Form von 5 ECTS-Punkten für das Studium anrechnen lassen. Zusätzlich bekommen Studenten und "Buddys" eine Urkunde, die ihren freiwilligen Einsatz belegen soll.

Während Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) hofft, "dass der Beginn der freiwilligen Sommerschule auch ein Startschuss für eine dauerhafte Institution mit Ausweitung des Programms" ist, sind einige Lehrer kritischer. Angezweifelt wird, ob die Sommerschule für Pädagogen auch in Zukunft auf freiwilliger Basis funktionieren könne und ob sie tatsächlich die richtigen Schüler erreiche. Unklar sei auch, wie viel Lerneffekt zehn Tage Deutschförderung bringen werden.

"Gegen ein Angebot für Schüler im Sommer habe ich überhaupt nichts. Aber ich würde mir zusätzliche Förderung und ein deutliches Mehr an Ressourcen für Kleingruppen während des Schuljahres wünschen", sagt Paul Kimberger, oberster Lehrergewerkschafter (FCG) für Pflichtschulen. Zudem gebe es für die Sommerschule keine Zusatzfinanzierung, sie sei aus bestehenden Dienstpostenplänen zu finanzieren. Das Geld fehle dann aber im regulären Unterricht.

Freiwillig müsse sie bleiben, dann sei die Sommerschule eine sinnvolle Institution, sagt Sylvia Bäck, Direktorin des BRG Fadingerstraße in Linz. Sie beherbergt ab Montag die größte AHS-Sommerschule Oberösterreichs. 120 Schüler, 25 davon aus der eigenen Schule, besuchen den Unterricht. "Wir werden das machen, was die Schüler brauchen", sagt sie. (geg)

