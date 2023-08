Unterricht am Bauernhof statt im Klassenzimmer

Stefan Augl gibt sein Pflanzenbau-Wissen an die Kinder weiter.

"Schau mal, ein Regenwurm. Dürfen wir den streicheln?", fragen die Kinder Landwirt Stefan Augl aufgeregt. Lautes Gelächter ertönt. Geduldig erklärt der passionierte Landwirt aus Leonding auf dem Vierkanthof den Kindern, was einen gesunden Boden ausmacht und was die Pflanzen – etwa das Getreide – benötigen, um zu gedeihen. In der Küche des Hofes bereitet seine Frau Ulla bereits einen Brotteig vor. "Heute machen wir gemeinsam Knopfsemmerl.