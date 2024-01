Unter Opiat-Einfluss am Steuer: Drogenlenker (23) fuhr Verkehrsschild um

Freitagfrüh gegen 9:30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Pasching der Anruf einer besorgten Frau ein.

Die 31-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen saß zu diesem Zeitpunkt in ihrem Pkw, vor ihr war ein Kleintransporter unterwegs. Aufgrund der besorgniserregenden Fahrweise war dieser ihr aufgefallen: Der Lenker des Transporters hatte zuvor bereits ein Verkehrsschild umgefahren.

Beamte der Streife "Pasching 1" konnten das Fahrzeug in der Thurnhartinger Straße in Pasching anhalten. Beim Lenker handelte es sich um einen 23-jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus Linz. Der Führerschein war ihm bereits entzogen worden, er war also ohne gültige Lenkerberechtigung unterwegs. Zudem wies er Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung auf.

Beruhigungsmittel Morphium im Urin

Der 23-Jährige wurde von den Beamten zur Polizeiinspektion Pasching begleitet, dort wurde ein Urintest durchgeführt. Der Drogentest fiel positiv aus - der Mann hatte offenbar das Beruhigungsmittel Morphium konsumiert. Eine Aufforderung zur klinischen Untersuchung verweigerte der 23-Jährige.

Der Drogenlenker hat mit mehreren Konsequenzen zu rechnen: Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt. Der Fahrzeugschlüssel wurde ihm abgenommen.

