Drogen untergemischt? Lokalbesuch endete für 19-Jährigen im Spital

Der Leondinger gab an, sich an jenem Abend im Außenbereich eines Lokals in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) aufgehalten zu haben. Gegen 21.30 Uhr habe er sich plötzlich unwohl gefühlt und kurze Zeit später auf der Toilette das Bewusstsein verloren. Bei der Fahrt ins Spital nach Linz soll er Krampfanfälle und ein Vorhof-Flimmern erlitten haben, weshalb er auch an einen Defibrillator angeschlossen werden musste. Ein Drogentest schlug auf Amphetamine an. Der junge Mann erstattete zwei Tage nach dem Vorfall Anzeige.

Die Polizei Pregarten bittet nun etwaige weitere Opfer und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133 4306 zu melden.