Unter den Lawinentoten ist eine Radrennfahrerin

Bestürzung über die Lawinenkatastrophe am Dachstein, die am Sonntagvormittag das Leben von fünf Landsleuten forderte, herrscht in den tschechischen Medien. Als Informationsquelle für die Leser werden in Tageszeitungen und digitalen Medien häufig die OÖNachrichten zitiert, die über die Opfer und die näheren Umstände des Unglücks Auskunft geben konnten.

Betroffenheit herrscht insbesondere in der Sportwelt unseres Nachbarlandes. Eines der fünf Todesopfer ist die 27-jährige Dagmar L., die für die tschechische Nationalmannschaft als Straßenradrennfahrerin in die Pedale trat. Ihr letztes Topresultat war der vierte Platz bei der Junioren-Rad-EM in Ankara 2010, wo sie im Zielsprint die Bronzemedaille nur um acht Sekunden verpasst hatte. Wie berichtet, hatte Dagmar L. mit ihrem Freund Lukas R. (28) und drei weiteren Sportsfreunden aus Brünn auf der Seethalerhütte übernachtet und war dann am Sonntagvormittag bei Kaiserwetter zu der verhängnisvollen Schneeschuhwanderung aufgebrochen. Tschechische Zeitungen und tschechischer Rundfunk haben ebenso wie die österreichischen Medien berichtet, dass die Gruppe die Lawine selbst ausgelöst hätte.

Neben der Betroffenheit über die Tragödie zollen die Medien unseres Nachbarlandes der Bergrettung und den Einsatzkräften großes Lob. Diese hätten nach Leibeskräften versucht, die Verschütteten zu retten, aber die Naturgewalt sei zu mächtig gewesen, als dass man noch Überlebende hätte retten können. Nahezu jedem Bericht angeschlossen ist eine Auflistung, welche Gefahren in den Bergen lauern und welche Vorkehrungen vor einer Tour zu treffen seien. Auch tschechische Medien berichten, dass die Leichen der fünf Touristen von den österreichischen Stellen zum Heimtransport freigegeben worden seien. (feh)