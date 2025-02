Unter Brücke geparkt: Dealer (20) aus Ried im Traunkreis erwischt

Ein 20-jähriger Lenker geriet gegen 18:20 Uhr in den Fokus der Polizei, als er mit seinem Pkw an einer unüblichen Stelle unterhalb einer Brücke parkte und dort offensichtlich auf jemanden wartete. Polizisten, die die Situation beobachtetet hatten, führten eine Kontrolle durch. Zu Beginn leugnete der junge Mann, einen illegalen Zweck zu verfolgen, so die Polizei. Später gab er jedoch zu, auf einen Suchtgiftabnehmer zu warten und selbst mit Drogen zu handeln.

Im Rahmen einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse wurden die Polizisten fündig: Insgesamt sicherten sie etwa 680 Gramm Cannabis, 31 amphetaminhaltige Tabletten und 25 Gramm Speed. Außerdem fanden die Beamten in der Wohnung auch vier gestohlene Verkehrstafeln.

Der Beschuldigte zeigte sich während der Befragung umfassend geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde er auf freien Fuß angezeigt.

