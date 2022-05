Unten ein Parkplatz, auf dem Dach darüber eine Photovoltaikanlage: So lauten die Pläne, die Oberösterreichs Grüne am Dienstag vorstellten. In einem Antrag im Landtag fordern sie zum einen die Verpflichtung, Parkplätze ab einer gewissen Anzahl an Stellplätzen beim Neubau mit PV-Anlagen auszustatten, zum anderen ein Maßnahmenpaket, um bereits bestehende Flächen mit derartiger Technik zu versehen. Dieses solle unter anderem zusätzlich zur Bundesförderung auch Landesförderungen beinhalten.