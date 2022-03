Unsteter 21-Jähriger soll Zugabteile angezündet haben

In Untersuchungshaft befindet sich inzwischen ein 21-Jähriger aus Wien. Ihm wird vorgeworfen, für jene Brandserie in Nachtzügen der ÖBB verantwortlich zu sein. In insgesamt sechs Abteilen von Nachtzügen ist, wie berichtet, seit Mitte März Feuer gelegt worden. Die ÖBB gehen von einer sechsstelligen Schadenssumme aus. Denn die Waggons sind nicht mehr fahrbereit, einer sei gänzlich zerstört worden, hieß es.

Laut Polizei hat der 21-jährige Milizsoldat keinen festen Wohnsitz. Er soll immer wieder in Hotels und in Nachtzügen geschlafen haben. Zudem fanden die Ermittler heraus, dass der Mann auch drei Mal Feuer in einem Wiener Hotel gelegt haben. Die Züge und Hotels seien zu den Tatzeiten stark frequentiert gewesen, sagte ein Sprecher der LPD Oberösterreich. Verletzt wurde zum Glück niemand. Dass die Brände rasch eingedämmt werden konnten, sei dem raschen Einschreiten der ÖBB-Zugbegleiter zu verdanken gewesen.

Ausgeforscht werden konnte der mutmaßliche Täter durch Überwachungskameras. Was die Brandlegungen in Zügen betrifft, wird sogar von neun Taten ausgegangen. Doch weil die ersten drei Taten bereits länger zurückliegen, - sie begannen im Dezember des Vorjahres - seien die Videoaufnahmen bereits gelöscht worden.

Der 21-Jährige sei stets nach dem selben Muster vorgegangen und sei zwischen Salzburg und Wien in die Nachtzüge eingestiegen.

Der Beschuldigte verantwortet sich nicht geständig. Er habe stets selbst im Nachtzug geschlafen und gar nichts mitbekommen, so seine Aussagen. Ermittelt wird wegen versuchter Brandstiftung in neun Fällen. Weil es Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Mannes gebe, müsse ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden, hieß es Seitens der Staatsanwaltschaft.