"Unsere Welt steht still": Woodstock der Blasmusik nach tödlichem Unfall abgesagt

Nach dem tragischen Unfall in Baumgartenberg (Bezirk Perg) – wie berichtet war ein Autofahrer in eine Gruppe von Mopedlenkern gerast, die am Straßenrand angehalten hatten – wird nun das beliebte Blasmusikfestival "Woodstock der Blasmusik", das jährlich in Ort im Innkreis stattfindet, abgesagt. Das gaben die Veranstalter am Freitagnachmittag auf ihren Online-Kanälen bekannt. Der 29- und 48-Jährige, die noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen waren, gehörten zum Team der Organisatoren.

Es sind bedrückende Worte, die unter einem Bild vor zwei Kerzen auf schwarzem Hintergrund zu lesen sind. "Zwei geliebte und geschätzte Mitglieder unserer verschworenen Familie sind nicht mehr. Unsere Welt steht still", teilten die Veranstalter am frühen Freitagnachmittag auf Facebook mit.

Berührendes Posting

"Galt unsere Sorge seit geraumer Zeit der Durchführung und dem Fortbestand unseres Festivals, so ist diese Sorge im Nebel der Bedeutungslosigkeit verschwunden", heißt es in dem berührenden Posting weiter. Die unfassbare Tragödie sei ein Unglück, das man noch nicht einmal im Ansatz begreifen könne.

Das "Woodstock der Blasmusik", das von 1. bis 4. Juli in Ort im Innkreis (Bezirk Ried im Innkreis) stattfinden hätte sollen, ist daher zur Gänze abgesagt. Alle Tickets werden rückerstattet. Die Organisatoren baten um Pietät, Mitgefühl und Verständnis: "Wir benötigen jetzt erst einmal Zeit".

Ursache weiterhin unklar

Zu dem furchtbaren Unfall war es am Donnerstagnachmittag auf einem schnurgeraden Abschnitt der Donaustraße gekommen. Gegen 17 Uhr legten die Mitglieder einer Puch-Liebhabergruppe, die bei bestem Wetter eine Ausfahrt mit ihren Mopeds unternommen hatten, am Straßenrand der B3 einen kurzen Stopp ein. Plötzlich raste ein 64-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Perg in die Gruppe.

Zwei Personen (29 und 48 Jahre) erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, sieben wurden verletzt. Die Verletzten sind 25, 27, 29, 35 und 63 Jahre alt und wurden in Krankenhäuser nach Amstetten, Steyr und Linz gebracht. Warum der Mann, dessen Gattin auf dem Beifahrersitz saß, von der Straße abkam, war auch am Freitag noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Alkotest bei dem Lenker verlief negativ.

60.000 Fans im Jahr 2011

Seit 2011 lockt das Woodstock der Blasmusik im Sommer zahlreiche Musikbegeisterte ins Innviertel. Aus einem kleinen Open Air mit 25 Acts auf einer Wiese in Kopfing wurde in den vergangenen Jahren ein riesiges Musikfestival, das im Jahr 2019 60.000 Fans aus ganz Europa anzog. Im Corona-Jahr wurde die Veranstaltung ins Netz verlagert, heuer hätte man unter dem Motto "Peace, Love und Blasmusik" zehnjähriges Jubiläum feiern wollen.

Lokalisierung: Baumgartenberg liegt im Bezirk Perg