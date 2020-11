Sie waren Helden. Beflügelt vom Beifall, der aus offenen Fenstern und von Balkonen aus zu hören war, arbeitete Oberösterreichs Pflegepersonal im Frühjahr unermüdlich weiter. Hinter verriegelten Türen von Seniorenheimen, in Krankenhäusern, als mobile Hilfe auf den Straßen und als fester Bestandteil einer Familie. Die neue Wertschätzung des Berufs, so hofften viele, werde sich nachhaltig in der Gesellschaft verankern und der akute Personalmangel vielleicht bald der Vergangenheit angehören.