Die Weihnachtsferien sind zu Ende, die Schule beginnt. Doch die Schulglocke bleibt stumm. Heute beginnt für mehr als 190.000 Schüler in Oberösterreich wieder der Unterricht. Es ist jedoch keine Rückkehr ins Klassenzimmer, der Unterricht findet, mit Ausnahme der Sonderschulen, weiter online statt. Frühestens am 18. Jänner soll der Präsenzunterricht wieder starten. Und das, obwohl der Lockdown erst am 24. Jänner enden soll.