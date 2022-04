"Unsere drei Kinder teilen sich einen Geburtstag"

Am 6. März dürfte im Haus von Carina Rohregger und David Plochberger in Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) künftig ähnlicher Trubel herrschen wie zu Weihnachten: Denn an diesem Tag feiert jedes der drei Kinder des Paares seinen Geburtstag. Die drei Sprösslinge sind nicht etwa Drillinge: Sie kamen im Abstand von jeweils drei Jahren zur Welt.