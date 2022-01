"Unsere Arbeit wird ja kaum wertgeschätzt"

Mona Krain ist 16 Jahre alt und besucht mit 26 Mitschülerinnen eine Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Linz, kurz BAfEP. Ihre Ausbildung zu Kinderpädagoginnen dauert fünf Jahre. Jetzt, in der dritten Klasse, haben die Mädchen also Halbzeit. Doch die Anfangseuphorie ist dahin. Von 27 wollen nur noch sechs Mädchen nach der Schule in einem Kindergarten arbeiten, sagt Krain. Und auch sie hadert.