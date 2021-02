Unser Gesundheits- und Sozialwesen im Spannungsfeld von Corona

Die Covid-19 Pandemie lässt keinen Stein auf dem anderen und fordert die Gesellschaft in allen Bereichen. Im Zentrum der Bekämpfung des Virus befindet sich unser Gesundheits- und Sozialwesen. In einer Workshop-Reihe initiierten die Vinzenz Gruppe, die Elisabethinen Linz-Wien und ACADEMIA SUPERIOR Gespräche mit Expertinnen und Experten zu Ihren Erfahrungen seit Beginn der Corona-Krise.

Gemeinsam wurde darüber beraten und reflektiert, was sich bewährt hat, was hinderlich war und welche Erkenntnisse daraus für die Zukunft gezogen werden können. In welchen Bereichen waren Vorgaben hilfreich, wo waren sie hinderlich? Wo braucht es Autonomie, wo Regulierung? Wie gestaltet sich die Balance zwischen Effizienz und Krisensicherheit? Welchem Stellenwert kommen Eigenverantwortung und Gemeinwohlverantwortung zu?

Die OÖN-Diskussion können Sie am Dienstag ab 9 Uhr im Livestream mitverfolgen.

