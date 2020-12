"Flächendeckende Testungen können unseren Weg zurück in Richtung Normalität entscheidend beeinflussen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und schickt einen Appell an alle Oberösterreicher hinterher: "Lassen Sie sich testen." Die Vorbereitungen für die größte medizinische Testung in der Landesgeschichte laufen auf Hochtouren. 1,4 Millionen Oberösterreicher haben von 11. bis 14. Dezember die Gelegenheit, kostenlos auf das Coronavirus getestet zu werden. 150 Standorte, an denen 600