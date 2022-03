"Unser altes Leben ist vorbei"

"Ich hab mich mit meinem Mann vor dem Grenzübergang noch laut gestritten, was für wen sicher ist und wo wer von uns bleiben soll," sagt Alisa Smyrna mit leiser Stimme. Das war am vergangenen Sonntag, drei Tage nachdem Russland in der Ukraine den Krieg eröffnet hatte. Seither sind die Eltern einer Tochter voneinander getrennt.