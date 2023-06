Alle Jahre wieder suchen die OÖNachrichten gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und dem Land Oberösterreich nach den besten Schulprojekten. Das heurige Thema war für die mehr als 500 teilnehmenden Schüler allerdings weniger Anlass für fröhliche Texte, Kurzvideos oder Podcasts.

"Zukunft – unsere Mission" lautete das Motto und veranlasste die Jungen in mehr als 60 Projekten zu Phantasiereisen auf ferne Planeten, Überlegungen, wie die Welt in einigen Jahrzehnten aussehen könnte, und vor allem, wie gehandelt werden müsste, um eine Dystopie zu verhindern. "Uns war klar, dass wir Kinder etwas machen müssen", sagt eine Schülerin der Volksschule Mattighofen. Gemeinsam mit ihren Mitschülern richtete sie sich in einem Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

"Er bekommt so wie jeder andere Mensch Briefe, warum also nicht auch von uns", sagt sie. Im mit Filzstift geschriebenen Brief listen die Kinder ihre Wünsche auf: Frieden, weniger Plastik, regionale Lebensmittel, mehr Ruhe im Klassenzimmer. Und Stelzer antwortete: "Es macht mich stolz, dass ihr euch so viele Gedanken macht und schon jetzt mitgestalten wollt." Er werde mit seinem Team prüfen, was man als Land ausrichten könne.

Stolz war auch seine Stellvertreterin Christine Haberlander (VP): "Für mich gibt es nur Gewinnerprojekte. Ich gratuliere euch allen und darf euch schon einmal einen erholsamen und großartigen Sommer wünschen."

Autor Michael Schäfl Redakteur Politik Michael Schäfl

