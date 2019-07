Unregelmäßigkeiten bei Stichwahl: Chefs der Wahlbehörden vor Gericht

Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen? Das war am 22. Mai 2016 die alles entscheidende Frage bei der Stichwahl für das Bundespräsidentenamt. Wegen zahlreicher Verstöße gegen die Wahlvorschriften ordnete der Verfassungsgerichtshof damals eine Wiederholung der Wahl an. Diese mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten führten zu Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Auch in Oberösterreich gab es zwei Fälle: bei der Bezirkswahlbehörde in Freistadt und der Gemeindewahlbehörde in Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Heute bzw. am Donnerstag beginnen die Prozesse am Landesgericht Linz. Wegen Amtsmissbrauchs muss sich ein hoher Beamter (52) der BH Freistadt verantworten.

Kuverts zu früh geöffnet

Er soll die Briefwahlkarten bereits am Sonntag geöffnet und vorsortiert haben. Dies, obwohl die Karten erst am Montag um genau 9 Uhr geöffnet werden dürfen. Auch die Wahlbeisitzer waren am Sonntag, als die Kuverts geöffnet wurden, gar nicht anwesend. Um diesen Vorgang zu vertuschen, soll der Behördenchef ein Protokoll gefälscht haben: Darin stand, dass die Wahlkarten erst am Montag geöffnet und überprüft worden seien, und zwar unter Aufsicht der erforderlichen Beisitzer. Ein mitangeklagter Beamte soll zudem eine falsche Diensteinteilung erlassen haben, laut der angeblich fünf BH-Mitarbeiter bereits am Wahlsonntag abgestellt waren, um die Briefwahl-Stimmzettel auszuzählen. Den beiden Angeklagten droht eine Haftstrafe in Höhe von sechs Monaten bis fünf Jahren.

Weil die Zahl der Stimmzettel nicht mit den Daten im elektronischen Register übereinstimmte, sollen der Bürgermeister von Helfenberg und sein Wahlleiter-Stellvertreter drei ungültige Stimmzettel zerrissen haben.

Diesen Vorgang sollen sie nicht dokumentiert und die Zahl der abgegebenen Wahlkuverts auch falsch aufgeschrieben haben. In diesem Fall lautet die Anklage auf falsche Beurkundung, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorsieht.

Wahlkarten zerrissen

Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Im Zusammenhang mit den Unregelmäßigkeiten bei der Stichwahl habe die WKStA Ermittlungen gegen bundesweit 22 Gemeinde- und Bezirkswahlbehörden durchgeführt, sagte gestern eine Sprecherin auf Anfrage der OÖN. Es seien gegen rund 250 Personen Verfahren durchgeführt worden. Bei 15 Behörden habe sich der Verdacht erhärtet, sodass Anklagen erhoben wurden.

Freigesprochen wurden gestern der Leiter und der Stellvertreter der Wahlbehörde Innsbruck-Land. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen das zu frühe Öffnen ("Schlitzen") der Briefwahlkuverts vorgeworfen. Der Richter urteilte, dass man den Angeklagten "keinen Schädigungsvorsatz unterstellen" könne.

Wahl wiederholt

Weil Heinz Fischer bereits zwei Amtsperioden als österreichischer Bundespräsident gedient hatte, war ein weiteres Antreten zur Wahl im Jahr 2016 nicht mehr zulässig. Zum ersten Wahlgang traten am 24. April 2016 sechs Kandidaten an. In die Stichwahl schafften es Norbert Hofer mit 35 Prozent der Stimmen und Alexander Van der Bellen mit 21 Prozent der gültigen Stimmen. Die Stichwahl am 22. Mai ging sehr knapp aus: Van der Bellen erhielt 50,3 Prozent, Hofer 49,7 Prozent.

Wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten, vor allem bei der Handhabung der Briefwahlstimmen, beantragte der damalige FP-Chef Heinz-Christian Strache beim Verfassungsgerichtshof daher eine Wahlanfechtung. Das Höchstgericht gab diesem Antrag nach umfangreichen Überprüfungen statt. Zwar konnten keinerlei Manipulationen des Wahlergebnisses nachgewiesen werden, doch dieser Nachweis sei für eine Wahlwiederholung auch gar nicht erforderlich, so der Verfassungsgerichtshof, es reiche bereits die Möglichkeit dazu aus.

Als Termin für die Wahlwiederholung wurde zunächst der 2. Oktober festgelegt. Doch weil es zu einer Panne beim Druck der Briefwahlkarten kam, beschloss das Parlament, die Wahl auf den 4. Dezember zu verschieben.

An diesem Sonntag fand schließlich die Wahlwiederholung statt. Van der Bellen kam auf 53,8 Prozent, Hofer auf 46,2 Prozent der Stimmen.



