UNO Shopping wird ein Fachmarktzentrum

LEONDING. Mit einem Hornbach-Baumarkt als Zugpferd hoffen die neuen Betreiber, das Einkaufszentrum wieder mit Leben zu füllen

Bild: privat

Der zweite Versuch der Wiederbelebung des Ende 2016 geschlossenen UNO Shopping Centers in Leonding tendiert nun offenkundig in Richtung eines Fachmarktzentrums. Neben einem Hornbach-Baumarkt gilt die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes – Interspar oder Merkur – als sicher. Entsprechende Gespräche sind schon weit gediehen, wie die OÖNachrichten erfahren haben.

Zudem gibt es in den kommenden Wochen die finalen Verhandlungen mit einem Elektro- sowie einem Sportartikel-Großhändler, die beide großes Interesse am Standort in Leonding haben. Für Bürgermeister Walter Brunner (SP) geht die Entwicklung jedenfalls jetzt in die richtige Richtung. "Die neue Konzeption gefällt mir sehr gut", sagte Brunner den OÖN.

Um die Pläne auch in der Praxis umzusetzen, bedarf es aber auf jeden Fall baulicher Veränderungen. Die FMZ-UNO, die seit 2017 das alte Einkaufszentrum besitzt, will demnächst um eine Abbruchgenehmigung bei der Gemeinde ansuchen. Denn die drei dreieckigen Gebäudeteile, die bisher das Aussehen des vor allem in den 1990er Jahren viel frequentierten Einkaufstempels geprägt haben, werden fallen und einer modernen Architektur weichen, in deren Mittelpunkt das Bau- und Gartencenter von Hornbach stehen wird. Entsprechende Pläne liegen bereits vor. Nächster Schritt ist dann das Ansuchen um Baubewilligung.

Kart-Bahn startet im Sommer

Schon im Sommer wird die größte E-Kart-Bahn Europas im ehemaligen Einkaufszentrum ihren Betrieb aufnehmen. Der Weltmarktführer in der Kartbranche wird hier jeweils zehn batteriebetriebene Karts auf die Rennrunden schicken, die bis zu 60 Minuten mit einer maximalen Leistung von 31 PS unterwegs sein werden. Die Rundstrecke im Untergeschoß ist rund 140 Meter lang. Über Rampen gelangen die "Rennfahrer" zur Strecke und wieder retour in die Zone, wo jeweils zehn Karts aufgeladen werden, während die anderen zehn Karts im Renneinsatz sind.

Vieles wird also im UNO Shopping Center neu, dazu zählt auch ein "Drive-in"-Modell eines Gebrauchtwarenhändlers. Doch es gibt auch Mieter, die schon da sind und auch im neuen Umfeld bleiben. Zu ihnen zählen u.a. das Fitnesscenter HappyFit, das Restaurant Wu und die heatness GmbH, die Infrarotheizungen anbietet.

Bewegte Geschichte des Einkaufszentrums

„Bei normaler Frequenz rechnen wir pro Tag mit zirka 8000 bis 10.000 Kunden.“ So war die Schätzung der Betreiber des UNO Shopping Center am 16. Oktober 1990. Es war der Tag der Eröffnung des Einkaufscenters, das der Welser Josef Handlbauer nur ein Jahr nach der wenige hundert Meter entfernten Plus City in Betrieb nahm.

Angepeilt war zu diesem Zeitpunkt ein Umsatz von 1,5 Milliarden Schilling (109 Millionen Euro), etwas mehr als 80 Geschäfte waren auf einer Verkaufsfläche von 32.000 Quadratmetern beheimatet. Die Verbindung aus Einkaufen, Essen und Unterhaltung funktionierte anfänglich, nach dem Ausbau waren mehr als 90 Handelsunternehmen hier tätig, der Jahresumsatz lag bei 145 Millionen Euro.

Vor elf Jahren übernahm die Bank-Austria-Tochter Real Invest das UNO von der Familie Handlbauer. Ab 2009 verließen nach und nach Mieter das Einkaufszentrum. 2012 gingen Interspar und Hervis weg, Ende 2014 zog der Media-Markt in die Plus City um. Ab Dezember 2016 stand das UNO Shopping Center leer.

2017 gab es erste Versuche der neuen Besitzer, FMZ-UNO, für einen Neustart. Zwei Outlet-Stores starteten, mussten aber wieder zusperren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema