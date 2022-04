… der Vater des weltberühmten Tänzers und Schauspielers FredAstaire in Linz zur Welt kam? Fritz Austerlitz wurde am 8. September 1868 in Linz geboren, wanderte aber in die USA aus, wo sein Sohn auch zur Welt kam – aus Austerlitz wurde eben Astaire und aus dem jungen Fred (1899–1987) der wohl berühmteste im Regen singende und tanzende Filmstar der Welt. … sich die längste Obstbaum-Allee Österreichs zwischen Gallspach und St. Georgen bei Grieskirchen erstreckt? Vor rund 100 Jahren