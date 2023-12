"Es ist uns ein Anliegen, Menschen in Not aus der Region zu unterstützen", sagten Susanne Haller-Scheiblberger (l.) und Christian Wiesbauer von der UniCredit Bank Austria bei ihrem Besuch in den Promenaden Galerien. Ulrike Rubasch aus der Wirtschaftsredaktion durfte einen Scheck über 2500 Euro für das OÖN-Christkindl übernehmen. Danke schön!

