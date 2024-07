"Unglaublich motivierend": Start für den Landesbewerb der Feuerwehren

Verschwitzt, aber zufrieden verlässt Verena Pfaffinger das Staffellauf-Gelände in Steegen. "Die Zeit war gut. Einen Fehler hatten wir, aber mein Gott", sagt die Feuerwehrfrau von der FF Ibm (Gemeinde Eggelsberg). Sie und neun Kameraden haben gerade den Bronze-Durchgang hinter sich gebracht, als Nächstes steht Silber an. "Wir sind motiviert für die zweite Runde", sagt Pfaffinger.

Sie ist eine von rund 15.000 Feuerwehrleuten, die sich am Freitag und Samstag dem Leistungsbewerb der oberösterreichischen Feuerwehren in Peuerbach und Steegen stellen – Leistungsabzeichen sind zum 60-jährigen Jubiläum des Bewerbs allen Teilnehmern sicher. Bei Löschangriff und Staffellauf zeigen sie ihr ganzes Können – unter dem Jubel von Familie, Freunden und Bekannten. Bis zu 5000 Zuschauer werden erwartet. "Meine halbe Verwandtschaft ist hier, es macht echt viel Spaß. Ich freue mich, dass so viele gekommen ist", sagt Stefanie Rupertsberger aus St. Willibald, die eine der mehr als 200 Jugendgruppen betreut.

"Stimmung ist großartig"

Doris Schmidauer ist gebürtige Peuerbacherin – sie und ihr Ehemann, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, zollten den Feuerwehrleuten in ihrer Eröffnungsrede Respekt: "Danke, dass Sie so viel Herzblut hineinlegen, Ihr Wissen einsetzen und weitergeben", sagte das Staatsoberhaupt. Zu den Ehrengästen zählten auch mehrere Landtagsabgeordnete und die gesamte Führungsebene des Oberösterreichischen Feuerwehrverbandes.

Eröffnungsrede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Ehefrau Doris Schmidauer Bild: Hermann Kollinger

Präsident Robert Mayer, der zudem dem Bundesverband vorsteht, lobte die Feuerwehren von Peuerbach und Steegen für die Organisation. Zwei Jahre lang haben sie den Bewerb geplant. "Es ist super angelaufen, die Stimmung ist großartig", sagte Organisationsleiter Wolfgang Eder, Kommandant der FF Peuerbach.

Die große Tatkraft und Disziplin der oberösterreichischen Feuerwehren werden auf dem Bewerbsgelände sichtbar: Im Minutentakt beginnen die Gruppen mit ihren Bewerben, stets unter dem wachsamen Auge von rund 400 Bewertern. "Es ist unglaublich motivierend, den Einsatz und die gute Stimmung der Kameraden zu sehen", sagte Christian Breuer, der die Staffellauf-Bewertung leitet.

Siegerehrung am Samstag

Bis Samstagabend läuft die Leistungsschau der oberösterreichischen Feuerwehren, an der auch Gastgruppen aus der Steiermark, Bayern und Südtirol teilnehmen. Schon um 7 Uhr beginnen die ersten Bewerbe, ab 9.30 Uhr treten Top-Gruppen aus dem ganzen Bundesland in der Leistungsstufe Silber an. Um 18 Uhr beginnt die Schlussveranstaltung mit der Siegerehrung, im Anschluss wird das kameradschaftliche Beisammensein hochgehalten.

