40 Prozent der Mädchen fühlen sich zu dick: "Soziale Medien prägen massiv"

Junge Mädchen werden in den sozialen Medien täglich mit unrealistischen Schönheitsidealen konfrontiert.

Makellose Gesichter lachen Social Media Nutzern täglich auf dem Handybildschirm entgegen. Influencer mit perfekten Körpern präsentieren der oft noch jungen Zielgruppe Sportroutinen, Kosmetikartikel und Fitnessprodukte. "Mit diesem Shake nimmst du garantiert ab" erzählt der eine, "Mach dieses Workout, um endlich einen flachen Bauch zu bekommen" erklärt die andere. Hinter diesen Tipps verbergen sich meist Profitgedanken, die emotionale Unsicherheiten von Mädchen in der Pubertät schamlos ausnutzen, wie Sonja Scheiblhofer, Geschäftsfeldleitung Gesundheitsförderung und Prävention bei PROGES, bei einer Pressekonferenz am Montag mitteilt.

Täglich 221 Minuten am Smartphone

Die bundesweite Mental Health Days Studie 2024 zeigt, dass 14-Jährige ihr Smartphone durchschnittlich 221 Minuten am Tag verwenden. Die Selbstwahrnehmung und das eigene Körperbild haben besonders in der Pubertät einen starken Einfluss auf das psychosoziale Wohlbefinden. Laut der HBSC-Studie aus dem Schuljahr 2021/22 fühlen sich 40 Prozent der befragten Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren zu dick - unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht.

"Ein großes Problem liegt darin, dass die Kinder immer früher ein Smartphone bekommen. Gleichzeitig werden die sozialen Plattformen, auf denen sie unterwegs sind, immer mehr. Bei vielen Mädchen entsteht ein sozialer Druck," sagt Scheiblhofer. Mit interaktiven Workshops in Schulen in Oberösterreich für Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren wird seit acht Jahren versucht gegenzusteuern. "Es ist unsere Verantwortung, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, sich selbst mit all ihren Stärken und ihrer Individualität anzunehmen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Pro Jahr lernen durch den Workshop rund 150 Schülerinnen einen positiven und gesunden Umgang mit ihren Körpern. Bei Interesse können sich Schulen direkt bei PROGES melden.

Toxische Vergleiche auf Social Media

In den letzten Jahren veränderten sich die Schönheitstrends insbesondere auf TikTok immer rasanter, an einem Tag sind herausstehende Schlüsselbeinknochen begehrt, kurze Zeit später liegen dann hervorstehende Hüftknochen im Trend. Durch diese wechselnden und unrealistischen Schönheitsideale, wird das Selbstbewusstsein von jungen Mädchen ständig auf die Probe gestellt, sagt Susanne Landmann. Die Sozialpädagogin hat die PROGES-Workshops bis Ende 2024 umgesetzt: "Meine Erfahrung zeigt, dass das Frauenbild, das Aussehen und die Werte von Mädchen massiv durch Social Media geprägt werden. Sie erkennen zwar, dass vieles im Internet eine Scheinwelt darstellt, jedoch möchten sie trotzdem auch so schön, erfolgreich, präsent und cool sein wie ihre Vorbilder."

Noch nie konnte man sich so einfach mit anderen vergleichen als jetzt. Egal ob es sich um bekannte Influencer oder um eine Person aus dem näheren Umfeld handelt - auf TikTok, Instagram und Co. präsentieren sich viele User von ihrer besten Seite. Bei jungen Mädchen entsteht so der soziale Druck, immer perfekt sein zu müssen. Ihre psychische Gesundheit kann unter diesen toxischen Vergleichen massiv leiden, sagt die Sozialarbeiterin Stefanie Ostermann.

Der Weg zur Selbstakzeptanz

"Sich ständig abzugrenzen und in Erinnerung zu rufen, dass es nicht die Realität ist, die auf Social Media gezeigt wird, ist anstrengend und braucht sehr viel Selbstsicherheit. In einer neuen Lebensphase wie der Pubertät ist das eine umso größere Herausforderung", sagt Scheiblhofer.

Damit junge Mädchen mit dieser Herausforderung nicht alleine umgehen müssen, wurde vor acht Jahren das präventive Workshopangebot "Entzauberung" ins Leben gerufen. Gemeinsam mit geschultem Fachpersonal beschäftigen sich die Mädchen mit Themen wie Körperbildern, Schönheitsidealen, Social-Media-Influencern und Cybermobbing. In vier Unterrichtseinheiten lernen die Teilnehmerinnen Strategien kennen, die dabei helfen den eigenen Körper zu akzeptieren und das Selbstbewusstsein zu steigern.

Stefanie Ostermann übernimmt ab diesem Jahr die Workshopleitung: "Das Thema der psychischen Gesundheit wird von Beginn an in den Vordergrund gerückt. Gemeinsam mit den Schülerinnen wird über die Auswirkungen von einem positiven oder negativen Körperbild gesprochen. Interaktiv wird ein Weg zu einem nachhaltig positiven Körperbild erarbeitet."

