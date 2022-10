Oberösterreichs Zielfahnder verhafteten ungarischen Dieb

Durch das Landeskriminalamt OÖ wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls der ungarischen Justiz Zielfahndungsmaßnahmen gegen den 54-jährigen Ungarn eingeleitet. Der Mann soll wegen mehrerer Einbruchsdiebstählen in Ungarn eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verbüßen. Er weist bereits sechs Verurteilungen wegen ähnlicher Delikte in Ungarn und eine nicht rechtskräftige Verurteilung in Österreich aus dem Jahr 2022 wegen schweren Diebstahls und Widerstand gegen die Staatsgewalt auf.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 54-Jährige in der Gastronomie in Salzburg tätig ist. Er wurde gestern, Montagvormittag, an seiner Arbeitsstätte in Salzburg festgenommen. Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried überstellt.