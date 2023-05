Ungarische Drogendealer importierten Suchtgift mit dem Zug nach Österreich

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei vier Ungarn als Drogendealer ausgeforscht und festgenommen. Bei mehreren Hausdurchsuchungen wurde nicht nur Suchtgift gefunden, sondern auch Waffen und mehr als 300 Schuss Munition wurden beschlagnahmt. Über die Dealer wurde Untersuchungshaft verhängt.

Die beiden Hauptbeschuldigten, ein 44-Jähriger und sein 20-jähriger Sohn, sollen mit einem 33-jährigen Subdealer von Juni 2022 bis Jänner wiederholt in die Niederlande gefahren sein, um Suchtgift zu kaufen. Den Stoff brachte der Subdealer mit dem Zug nach Österreich. Für seine Kurierdienste erhielt der 33-Jährige als Provision einen Teil des Stoffes, den er im Raum Linz verkaufte. Ein Teil der Drogen soll weiter nach Ungarn ausgeführt worden sein.

Der Subdealer steht weiters im Verdacht, im März an einer Messerstecherei in Kapfenberg (Steiermark) beteiligt gewesen zu sein. Mit einem 35-jährigen Komplizen soll er einen 29-jährigen Mann vor dessen Wohnung abgepasst und mit einem Messerstich an der Schulter verletzt haben. Die beiden wurden festgenommen. Der Komplize, der erst vor einem Monat aus der Haft entlassen worden war, trug bei seiner Festnahme in Linz eine geladene Faustfeuerwaffe bei sich.

Weiters wurde ein 44-jähriger Ungar ausgeforscht, der seine Wohnung in Linz den Drogenimporteuren zur Verfügung gestellt hatte. In dieser "Bunkerwohnung" wurde das Suchtgift gelagert, für den weiteren Verkauf abgewogen und portioniert. Der 44-Jährige, dem auch der Verkauf von Drogen nachgewiesen werden konnte, wurde ebenfalls festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Die umfangreichen Erhebungen wurden von der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Enns in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich durchgeführt. Bei mehreren Hausdurchsuchungen wurden neben Suchtgift 17 Mobiltelefone, verbotene Waffen und über 300 Schuss Munition für ein Sturmgewehr gefunden und sichergestellt. Insgesamt wurden drei Kilo Amphetamin, 15 Kilo der Designerdroge 3-CMC ("Clophedron"), 100 Gramm Methamphetamin sowie 1000 Stück Ecstasy-Tabletten nach Österreich eingeführt. Zahlreiche Abnehmer der Dealer wurden ausgeforscht und angezeigt. Die Festgenommenen sind teilweise geständig, über alle wurde die Untersuchungshaft verhängt.

