Vielleicht sind es ja die heißen Temperaturen des Sommers, die in manchem Gehirn die letzten Sicherungen durchbrennen lassen: Die Feuerwehr in Leonstein, Gemeinde Grünburg, wurde am Wochenende von der Polizei um einen ungewöhnlichen Einsatz mit dem Motorschlauchboot gebeten. Ein Augenzeuge hatte bei der Polizeiinspektion Steyrtal gemeldet, dass er von der Steyrbrücke zwischen Grünburg und Steinbach/Steyr aus im Flussbett eine versenkte Ortstafel gesichtet hatte.