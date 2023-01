Unfalllenker bekam Auto zurück und landete im Gefängnis

Die tschechische Polizei hatte den Pkw mit österreichischen Kennzeichen in der Nacht auf Montag über die Grenze bis ins Mühlviertel verfolgt, weil der Fahrer mehrere Anhalteversuche wegen massiver Geschwindigkeitsübertretungen ignorierte.

Der 30-Jährige aus dem Salzburger Pongau flüchtete dann nach einem Unfall in Bad Leonfelden zu Fuß vor den Beamten, stürzte aber in einen Teich. Er schaffte es aus eigener Kraft ans Ufer und wollte sich hinter einer Hütte verstecken, aber er wurde von einer Diensthundestreife aufgestöbert wurde.

Er habe sich kurz gewehrt und sei vorläufig festgenommen worden, so eine Polizeisprecherin. Der Mann war ohne gültigen Führerschein gefahren, einen Drogentest verweigerte er. Leicht verletzt und unterkühlt wurde der Pongauer in ein Spital gebracht. Von dort verschwand er, ohne sich abzumelden.

Als die Polizei dem Mann gestern Nachmittag sein Fahrzeug zurückgeben wollte, klickten dann aber doch die Handschellen. Bei der Übergabe fanden die Polizisten 20 Gramm einer kristallinen Substanz (vermutlich Crystal Meth) in seinem Auto. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Linz überstellt.

