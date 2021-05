Unfallfahrzeug wurde nach 27 Metern von Zypresse gestoppt

Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Güterweg Öppelhausen Richtung Habersdorfer Landesstraße. An der Kreuzung mit dieser wollte sie nach links einbiegen. Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr zur selben Zeit mit ihrem Auto aus Habersdorf kommend in Richtung Feldkirchen und wollte die Kreuzung in gerader Richtung fortsetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde das Auto der 20-Jährigen auf ein Grundstück geschleudert, schlitterte anschließend 27 Meter weit und prallte dann gegen einen Zypressenbaum. Das Fahrzeug der 35-Jährigen wurde nach rechts geschleudert, blieb aber auf der Fahrbahn.

Die beiden Lenkerinnen wurden leicht verletzt. Die 35-Jährige wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Oberndorf/Salzburg eingeliefert.