Unfall, weil Vater Zehnjährige ans Steuer ließ: Bis zu zwei Jahre Haft möglich

Wie berichtet, hatte sich bei dem Unfall auch die siebenjährige Schwester der zehnjährigen Lenkerin in dem Auto befunden. Sie saß laut Polizei auf der Rückbank und soll auch schwere Verletzungen erlitten haben. Der Vater war während der "Übungsfahrt" auf dem Beifahrersitz gesessen. Doch als er ausstieg, um ein Gatter zu öffnen, stieg das Mädchen aufs Gas und prallte gegen eine Mauer. Die Polizei wollte noch am Sonntag ihren Bericht mit den Erhebungsergebnissen an die