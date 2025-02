Unfall stoppte verkehrsuntaugliches Sattelkraftfahrzeug auf der A8

Der 45-jährige polnische Fahrer des Klein-Lkw wurde eingeklemmt und verletzt, war jedoch ansprechbar. Er wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus nach Ried im Innkreis verbracht. Der bislang unbekannte Lenker des Sattelkraftfahrzeuges wurde dabei nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass es sich um jenes Sattelkraftfahrzeug handelte, welches bereits am 1. Februar 2025 von der Autobahnpolizei Ried wegen schwerster technischer Mängel am Parkplatz Renhartsberg abgestellt worden war. Zudem wurde damals am Anhänger des Sattelkraftfahrzeuges eine Radklammer angebracht, die offenbar gewaltsam entfernt wurde. Die beschädigte Radklammer sowie der abmontierte Reifen wurden später in der Nähe aufgefunden. Außerdem stellte sich heraus, dass am Heck des Anhängers ein gefälschtes Kennzeichen angebracht war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Verdächtigen um insgesamt drei afghanische und einen kirgisischen Staatsangehörigen. Diese waren am 10. Februar 2025 vor 0:30 mit einem PKW am Parkplatz und entfernten zuvor die Radklammer, brachten das gefälschte Kennzeichen an und wollten den Transport in Richtung Deutschland mit dem PKW auf der A8 begleiten.

Einer der unbekannten afghanischen Staatsangehörigen war der Lenker des verunfallten Sattelkraftfahrzeuges. Nach dem Unfall verließen die drei Afghanen ohne Erste Hilfe zu leisten den Unfallort und ließen den 34-jährigen kirgisischen Staatsangehörigen, der zuvor mit ihnen im PKW mitgefahren war, an der Unfallstelle zurück. Weitere Ermittlungen folgen.

