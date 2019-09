Unfall mit Pkw und Motorrad auf der A1 bei Sattledt

Der 49-jährige Slowake war gegen 6:25 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet Sattledt auf dem ersten Fahrstreifen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er mit dem vor ihm fahrenden Motorrad, gelenkt von einem 54-jährigen Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems.

Der 54-Jährige stürzte und blieb verletzt am Pannenstreifen liegen. Der Verletzte mit der Rettung in das Krankenhaus Kirchdorf gebracht. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.