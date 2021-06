Unfall mit Fritteuse: Bangen um Zweijährige

Ein zweijähriges Mädchen wurde Samstagmittag in Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) bei einem Haushaltsunfall schwer verletzt. Das Kleinkind zog am Stromkabel einer Fritteuse. Die 35-jährige Mutter bemerkte dies, eilte zu ihrem Kind und versuchte, die Fritteuse aufzufangen. Doch das Gerät kippte bereits, und das heiße Öl ergoss sich auf das Mädchen und die Arme der Mutter. Beide wurden mit Verbrühungen ins AKH Wien geflogen.

Mädchen auf Intensivstation

Die 35-jährige Tschechin erhitzte das Öl in der Fritteuse auf einer Fensterbank im Wohnzimmer. Als sie kurz abgelenkt war, zog die Zweijährige am Kabel. Das Kleinkind erlitt Verbrühungen im Gesicht, an den Händen und Armen, am Rücken, am Oberkörper und an den Beinen. Die Mutter wurde an beiden Händen und an den Oberarmen verletzt.

Während die Frau am Sonntag das Spital wieder verlassen konnte, erlitt ihre Tochter weitaus schwerere Verletzungen. Das zweijährige Mädchen wird am AKH intensivmedizinisch betreut. Über ihren Zustand gab es keine Auskunft.