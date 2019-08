Unfall legte Verkehr auf der A1 lahm

Der Unfall ereignete sich um 16.10 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg. Weil es plötzlich stark zu regnen begann, krachte eine 24-jährige Lenkerin aus Bayern mit ihrem Auto in das Heck des vorderen Pkw, gelenkt von einem 27-jährigen Polen. In weiterer Folge wurde das Auto der Deutschen vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen geschleudert und vom nachkommenden Lkw erfasst. Der Pkw, in dem die junge Lenkerin und eine 19-jährige saßen, wurde daraufhin über die gesamte Autobahn geschleudert und prallte schließlich erneut auf den Pkw des Polen.

Die beiden jungen Frauen aus Bayern erlitten bei dem schweren Unfall Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte sie die Florianer Rettung ins UKH nach Linz. Die Aufräumarbeiten dauerten etwa eine Stunde, sodass sich ein langer Rückstau entwickelte.

Auf der Westautobahn hatte es bereits zu Mittag gekracht. Zwei Fahrzeuge dürften kurz nach der Auffahrt Enns kollidiert sein. Eine Person musste von der Rettung versorgt werden.

Unfall auf der A1 kurz nach der Auffahrt Enns Bild: FOTOKERSCHI.AT