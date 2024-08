Unfalltragödie in Buchkirchen wird wohl nie aufgeklärt

Die Unfalltragödie in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land), bei der ein 18-jähriger Lenker und seine 17-jährige Beifahrerin starben, wird wohl nie vollständig aufgeklärt. Eine Woche ist es her, dass die Jugendlichen in der Ortschaft Ötzing verunglückten. Sie waren in der Nacht auf Sonntag mit einem Elektroauto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls ging der Wagen in Flammen auf.