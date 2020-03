Unfall: BMW-Lenkerin wollte drei Fahrzeuge überholen

Die Frau aus dem Bezirk Perg fuhr am Donnerstag um 5.50 Uhr auf der B3c Alte Donau Straße, als sie versuchte, drei vor ihr fahrende Autos zu überholen. Dabei übersah sie, dass das zweite Fahrzeug der Kolonne nach links in die Kramelbergstraße einbog. Sie rammte die linke Seite des Autos. Sowohl sie, als auch der 39-Jährige Lenker des einbiegenden Autos wurden mit leichten Verletzungen in das UKH Linz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.